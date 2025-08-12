Karlıova Kaymakamı Bıçak, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bingöl Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla görüştü.

İlçeye bağlı Kaynarpınar, Sarıkuşak, Hacı Fazıl, Kızılçubuk ve Ortaköy köylerini ziyaret eden Kaymakam Bıçak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bıçak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi, yapımı tamamlanan veya devam eden çalışmaları inceledi.