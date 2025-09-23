Haberler

Karlıova'da Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi' (ÇEDES) kapsamında öğrenciler çevre temizliği çalışması yaptı. Karlıova Meslek Lisesi ve Toklular Ortaokulu öğrencileri, okullarının çevresini temizledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında öğrenciler temizlik çalışması yürüttü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik çevre temizliği duyarlılığı oluşturmak için çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında Karlıova Meslek Lisesi ile Toklular Ortaokulu öğrencileri, okullarının çevresindeki çöpleri topladı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
