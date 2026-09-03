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Karlıova'da köy yollarına asfalt

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Bingöl Karlıova'da Aşağıyağmurlu, Yiğitler, Devecik ve Halifan grup köy yollarında asfaltlama çalışmaları başladı. Kaymakam Abdulselam Bıçak incelemelerde bulundu, muhtar Muzaffer Gülteki emeği geçenlere teşekkür etti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekipler köy yollarında asfaltlama çalışması yapıyor.

Çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Aşağıyağmurlu, Yiğitler, Devecik ve Halifan grup köy yoluna asfalt serimine başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Abdulselam Bıçak, yetkililerden bilgi aldı.

Aşağıyağmurlu köyü muhtarı Muzaffer Gülteki, yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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