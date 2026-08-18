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Kümbet Köyü'nde Parke Taşı Çalışması Başladı

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Bingöl Karlıova'ya bağlı Kümbet köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı. Kaymakamlık, yolların iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların program dahilinde süreceğini bildirdi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kümbet köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında Kümbet köyünde ekipler çalışmaya başladı.

Kaymakamlıkça, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, yolların daha kullanışlı hale getirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: AA
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