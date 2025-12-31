Haberler

Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde yeniden etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde yeniden yoğunlaştı. Zaman zaman tipiye dönen yağış nedeniyle bazı köy yolları tekrar ulaşıma kapandı. 29 Aralık'tan bu yana eğitime ara verilen ilçede kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü