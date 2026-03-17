Karlıova'da iftar programı düzenlendi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi. Programa Kaymakam, emniyet müdürü ve siyasi temsilciler katıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.
Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ev sahipliğinde öğretmenler evinde düzenlenen programa Kaymakam Abdulselam Bıçak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gök, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Karabulak, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Tutar ve kamu kurum temsilcileri katıldı.
Belediye Başkan Bingöl programa katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Bülent Temiz