Bingöl'de 230 deprem konutu için kura çekildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2020 depreminde evleri yıkılan veya hasar gören 230 hak sahibi için TOKİ tarafından yapılan konutların kura çekimi gerçekleştirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören 230 hak sahibi için yapılan konutların kurası çekildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan 230 konut için noter huzurundaki kura çekimi, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekiminde konuşan Vali Cahit Çelik, Karlıova'nın, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fay hatlarının çakıştığı yerde yer aldığını, Hatay ve Kahramanmaraş'ta olan depremlerin de buraya etki ettiğini söyledi.

Bölgede her yıl onlarca depremin meydana geldiğini anımsatan Vali Çelik, şunları kaydetti:

"En büyük depremlerden ilki 1971 yılında, son büyük deprem de 2020 yılında olmuş. Tabii deprem sırasında yapılacak işler var, depremden sonra yapılacak işler var. Depremden önce yapılacak işler aslında en önemli işler, buna risk azaltma diyoruz. Bu çerçevede özellikle konutlarımızın sağlam olması, binalarımızın sağlam olması, insanlarımızın depreme, afete karşı bilinçli olması risk azaltmanın en önemli unsurları. Ülkemiz özellikle iyileştirme konusunda, depreme müdahale etme konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinin başındadır."

Çelik, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Programa, Vali Yardımcısı Yasin Şahin, Kaymakam Abdulselam Bıçak, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atilla Uzun ve hak sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
