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Karlıova'da Buzla Mücadele Başladı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda oluşan buzlar, karla mücadele ekipleri tarafından iş makineleriyle kırılıyor. Çatılarda oluşan buz sarkıtları da itfaiye aracıyla düşürülerek, yol ve kaldırımlar temizleniyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda oluşan buzlar ekipler tarafından iş makinesiyle kırılıyor.

Karlıova Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşullarının neden olduğu buzların temizlenmesi için çalışma başlattı.

İtfaiye aracıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını düşüren ekipler, yol ve kaldırımları da buzlardan temizliyor.

Buzlar daha sonra kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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