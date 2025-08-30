Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni
Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene çeşitli yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Karlıova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkan Vekili Hanefi Karakaya, kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli, siyasi parti başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel