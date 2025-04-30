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Karlıova Belediye Başkanı Bingöl, Vatandaşlarla Buluştu

Karlıova Belediye Başkanı Bingöl, Vatandaşlarla Buluştu
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Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek hizmetlerin durumu ve gelecek projeler hakkında bilgiler verdi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Turgut Özal Mahallesi Taziye Evi'nde düzenlenen programda konuşan Bingöl, hizmet konusunda ilçe ve köyleri ayırt etmeden herkesi kucaklamak ve en iyi hizmeti sunmak için çabaladıklarını söyledi.

Kentin geleceğine yönelik fikir ve talepler doğrultusunda yol haritalarını belirlediklerini aktaran Bingöl, şunları kaydetti:

"Şu anda mahalle yollarımızın çoğunda doğalgaz çalışması sonucu oluşan tahribatlar var ve bu çalışmanın bitmesiyle birlikte ilçe merkezinde 21 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamız olacak. Doğalgaz hat çalışmamız devam edecektir. Programa alınan bir çok güzel hizmetimiz ise kısa sürede başlayacaktır. Sizler bizim için önemlisiniz, değerli fikirleriniz bizim için önemlidir. Halkımızdan ricamız bu programlara iştirak edin sorun ve taleplerinizi ile şikayetleri burada ele alalım ve birlikte çözüm bulalım."

Programa, AK Parti Karlıova İlçe Başkanı Bilal Karabulak, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Tutar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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