Karabük'te tarlada yürüyen 2 karaca görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz tarafından kaydedilen görüntülerde iki karacanın karlı tarlada yürüdüğü anlar yer alıyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 karacanın karda yürümesi kayıt altına alındı.
İlçedeki bir tarlada yürüyen 2 karacayı fark eden vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, o anları fotoğraf makinesiyle kaydetti.
Görüntülerde, 2 karacanın karlı tarlada yürümesi ve etraflarına bakınmaları yer alıyor.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel