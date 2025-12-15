Kariyer Büro Sendikası Üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünden Seslendi: "Sistematik Olarak Ayrıştırılmaya, Ötekileştirilmeye İsyan Ediyoruz"

Haber: Feyaz Çanak - Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Kariyer Büro Sendikası üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasında kariyer meslek mensuplarının 14 yıldır yaşadığı özlük hakları kayıplarına dikkati çekerek, 666 sayılı KHK ile getirilen merkez–taşra ayrımının kaldırılması ve adil bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Kariyer Büro Sendikası üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Burada yapılan açıklamayı Kariyer Büro Sendikası Genel Başkanı Tolga Akgül okudu.

"666 sayılı KHK hukuki ve vicdani temeli olmayan bir merkez–taşra ayrımı yarattı"

Sendika adına yapılan basın açıklamasında, mücadelenin yalnızca özlük haklarıyla sınırlı olmadığı vurgulanarak, "Adalet arayışımızın ciddiyetini göstermek ve yitirilmesine ramak kalmış çalışma barışının korunması için artık vakit kalmadığını anlatmak için buradayız" denildi.

Açıklamada, 2011 yılında yürürlüğe giren 666 sayılı KHK'nin kariyer meslekler arasında "hukuki ve vicdani temeli olmayan bir merkez–taşra ayrımı yarattığı" belirtilerek, bu ayrımın yıllar içinde derinleşen bir adaletsizliğe dönüştüğü ifade edildi. Bazı kariyer mesleklerin özlük haklarının bilinçli biçimde görmezden gelindiği savunulan açıklamada, bu yaklaşım "bencillik" olarak nitelendirildi.

Kariyer mesleklerin kanunda tanımlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yapılacak bir tasnifin adil, hakkaniyetli ve emeği esas alan bir anlayışla gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi. Merkez–taşra ayrımının bugün kaldırılması halinde dahi, 14 yıldır kayba uğrayan personelin çalışma hayatı boyunca oluşan gelir farkını kapatmasının mümkün olmayacağına işaret edildi.

"25–30 bin TL'yi bulan gelir farkları kabul edilemez"

Sendika, benzer ve aynı işleri yapan mesleklerin denk özlük haklarına sahip olmasının doğal bir talep olduğunu vurgulayarak; Gelir Uzmanları, SGK Denetmenleri, Muhasebe Uzmanları, İl Göç Uzmanları, İl Planlama Uzmanları, Ticaret Denetmenleri, Milli Emlak Denetmenleri ve Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Muhasebe Denetmenleri ile Vergi İstihbarat Uzmanlarının 375 sayılı KHK'nin III Sayılı cetveline eklenmesini "zorunluluk" olarak tanımladı. Bu talebin bir ayrıcalık değil, yıllardır ertelenen bir hakkın teslimi olduğu ifade edildi ve "Bu yüzden de bundan daha fazlasını hak eden mesleklerimizin taleplerinin arkasında da aynı kararlılıkla duracağız" denildi.

Açıklamada, 2011 yılı öncesinde denk ya da daha iyi özlük haklarına sahip olunan bazı mesleklerle bugün gelinen noktada 25–30 bin TL'yi bulan gelir farklarının kabul edilemez olduğu belirtildi ve "Bu konuda 14 yıldır sabredenlerin talepleri tartışmaya açılmamalıdır" denildi.

Merkez teşkilatlarda görev yapan bazı kariyer mesleklerin de geri çekildiği belirtilen düzenlemelerin ötesinde hak ettikleri gelir seviyelerine ulaşamadığı vurgulanan açıklamada "Sistematik olarak ayrıştırılmaya ve ötekileştirilmeye isyan ediyoruz. Adil, somut ve objektif kriterlerle hakların teslimi olacaksa boynumuz kıldan incedir" ifadelerine yer verildi.

"Hakkımızı alana kadar her mecrada sesimizi duyuracağız"

Bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme gelecek özlük hakları düzenlemeleri ile torba yasaların, mağduriyetlerin giderilmesi için önemli birer yasal zemin olduğu belirtilen açıklamada, "Biz gücümüzü meslektaşlarımızın haklı davasından, kamu hizmetine verdiği değerden ve gösterdiği fedakarlıktan alıyoruz. Hakkımızı alana kadar her mecrada sesimizi duyuracağız" denildi.

Açıklamanın sonunda, Meclis'te atılacak "küçük bir adımın" yıllardır büyüyen büyük bir sorunu çözeceği ifade edilerek, bu adımın bütçeyi sarsmayacağı, aksine adaleti tesis edeceği, motivasyonu yükselteceği ve kamu hizmetinin kalitesini artıracağı vurgulanarak, "Böyle güçlü adımlarla da hak ettiğimize muhakkak ulaşacağız" denildi.