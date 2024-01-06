Karın tadını çıkartmak isteyenler Yayla Kış Festivali'nde buluşacak

Kastamonu, 3. Araç Yayla Kış Festivaline hazırlanıyor

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi ile Araç Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan 3. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali hazırları başladı. Birçok etkinliğin düzenleneceği festivalde vatandaşlar karın tadını çıkartacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali hazırlıkları sürüyor. Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar başkanlığında Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'in de yer aldığı tertip komitesi, festivalin gerçekleştirileceği Fındıklı ve Gölcük yaylalarında incelemelerde bulundu. Yaylalarda 26-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek festival çerçevesinde festival ateşi yakılacak, halk oyunları gösterileri ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek, DJ performansı, off-road gösterisi, meşale yürüyüşü, müzik ve eğlence, Kayak Milli Takımı gösterisi ve dağcılık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Festival koordinatörü Hikmet Haberal, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecekleri festivallerin bölge turizmine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Geçen yıllarda yapılan festivalin oldukça güzel geçtiğini vurgulayan Haberal, "Beklediğimizden daha yoğun ilgiyle karşılaştık. Uluslararası Turizm Kongresi'nde bu festivalin bildirisini sunduk, ilçe ile ilgili makale yazdık. Yerel halkın kültürel değerlerini, örf, adet, gelenek ve göreneklerini yansıttık. Şehir dışından gelen dağcılık kulüpleri üyeleri, üniversite öğrencileri ve yerel halktan katılımcılarla başarılı bir festival gerçekleştirildi" dedi.

Festivale bu yıl yeni etkinlikler dahil ettiklerini söyleyen Haberal, "Araç ilçesine, Kastamonu'ya, Batı Karadeniz'e ve ülke turizmine farklı ne tür ürünler sunabiliriz diye buradayız. Festivalimize ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Kastamonu'yu, Batı Karadeniz'i ve ülkeyi kucaklayan bir festival olarak yerini alacaktır. Festival alanımızda geçen yıl en büyük eksikliğimiz, iletişim eksikliğiydi. Baz istasyonu bulunmuyordu ama buna rağmen sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tabiat harikası yaylalarımızı dünyaya göstermek istiyoruz. Amacımız festivali uluslararası boyuta taşımak ve her yıl düzenlemek" diye konuştu.

"Türkiye'nin bütün şehrinden festivale katılım olacak"

Türkiye'nin dört bin yanından festivale katılımın olacağını söyleyen Haberal, "Türkiye'nin bütün şehrinden festivale katılım olacak. Doğa severler, tabiat severler, çeşitli dağ kulüpleri, yürüyüş kulüpleri, off-roadcıları, raftingcileri, karavan gurupları katılım gösterecek. Doğa ile baş başa kalmak için herkesi kış festivalimize bekliyoruz. Bu yayla tabiat harikası bir yer, burada inşallah birçok etkinlikler yapacağız, çeşitli yarışmalar düzenleyeceğiz. Üniversite öğrencilerimiz, yerli halkımız, Kastamonu'nun komşu illerinden herkesin bu festivalde olacağını tahmin ediyoruz. Bizlerde herkesi festivalimize katılım göstermeye bekliyoruz. İnşallah renkli ve bol eğlenceli bir festival gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.