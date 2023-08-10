Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kargo kutusunda 19 bin 313 adet extacy, 10 bin 437 adet sentetik ecza, 346 adet toz ve sıvı halde tüp kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs gözaltına alındı.

Kargo kutularından uyuşturucu çıktı

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda; 19 bin 313 adet extacy, 10 bin 437 adet sentetik ecza, 346 adet toz ve sıvı halde tüp kapsül ele geçirildi.

Hatay'da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında narkotik köpeğinin katılımıyla Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde 1 ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada ve şahsın göndermeye çalıştığı kargo kutusunda; 19 bin 313 adet extacy, 10 bin 437 adet sentetik ecza, 346 adet toz ve sıvı halde tüp kapsül ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa, TCK 188. maddeden işlem yapıldı.