Haberler

Kısırkaya Açıklarında Karaya Oturan Geminin Kaptanı Tıbbi Yardım Talebi Üzerine Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'dan yola çıkan Razouk adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı açıklarında karaya oturdu. İki gün sonra kaptan tıbbi yardım talep etti ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

(İSTANBUL) Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına doğru seyrederken Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Razouk adlı kargo gemisinin kaptanı talepte bulunulması üzerine tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik Razouk adlı kargo gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kısırkaya açıklarında karaya oturmuştu. Olay üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, gemi kaptanı kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışmıştı.

İki gün sonra tıbbi yardım talebi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra gemiden tıbbi yardım talebi geldi. Gemi kaptanı geleneksel varagele sistemi kullanılarak tahliye edildi ve karada sağlık ekiplerine teslim edildi. Konuya ilişkin KEGM'den yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturan Razouk isimli geminin kaptanının tıbbi tahliye talebinde bulunması üzerine, kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimizce geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edilmiş ve kaptan karada sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Razouk isimli geminin kurtarılma çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak

Avrupa ülkesinde devrim niteliğinde "sosyal medya" adımı