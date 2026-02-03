Kısırkaya Açıklarında Karaya Oturan Geminin Kaptanı Tıbbi Yardım Talebi Üzerine Tahliye Edildi

(İSTANBUL) Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına doğru seyrederken Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Razouk adlı kargo gemisinin kaptanı talepte bulunulması üzerine tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik Razouk adlı kargo gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kısırkaya açıklarında karaya oturmuştu. Olay üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, gemi kaptanı kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışmıştı.

İki gün sonra tıbbi yardım talebi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra gemiden tıbbi yardım talebi geldi. Gemi kaptanı geleneksel varagele sistemi kullanılarak tahliye edildi ve karada sağlık ekiplerine teslim edildi. Konuya ilişkin KEGM'den yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturan Razouk isimli geminin kaptanının tıbbi tahliye talebinde bulunması üzerine, kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimizce geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edilmiş ve kaptan karada sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Razouk isimli geminin kurtarılma çalışmaları devam etmektedir."