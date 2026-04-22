Kargı'da öğrenciler 23 Nisan için pedal çevirdi

Çorum'un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Kargı Cumhuriyet İlkokulu ve Kargı İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen etkinlikte, öğretmen ve öğrencilerden oluşan kortej okul önünden hareket etti.

Yaklaşık 50 bisikletlinin katıldığı tur, Köprübaşı mevkisinde sona erdi.

Etkinlikte öğrenciler, hem bayram coşkusunu yaşadı hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.