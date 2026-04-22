Kargı'da öğrenciler 23 Nisan için pedal çevirdi
Çorum'un Kargı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turuna yaklaşık 50 kişi katıldı. Etkinlik, öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu bir kortejle başladı ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.
Kargı Cumhuriyet İlkokulu ve Kargı İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen etkinlikte, öğretmen ve öğrencilerden oluşan kortej okul önünden hareket etti.
Yaklaşık 50 bisikletlinin katıldığı tur, Köprübaşı mevkisinde sona erdi.
Etkinlikte öğrenciler, hem bayram coşkusunu yaşadı hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar