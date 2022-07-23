Karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti Karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilindeki karganın, turistlerin çantasından para çalma anı cep telefonu ile kaydedildi. Karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilindeki karganın, turistlerin çantasından para çalma anı cep telefonu ile kaydedildi. Belek turizm merkezinde yaşanan olayda turistlerin bulunduğu masaya gelen karga, bir kadının çantasındaki 100 euroyu gagasıyla aldı. Daha sonra kaçmak üzereyken, para sahibi son anda karganın ağzından parayı almayı başardı. O anları cep telefonu ile kaydeden otel müşterileri, ilk anda karganın yaptığı davranış karşısında şaşkınlık yaşasalar da olayı gülümseyerek karşıladılar. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Güncel Antalya Güncel Haberler

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