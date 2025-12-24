Kudüs Latin Patriği: Gazze, ağır yıkıma rağmen direnç ve umut mesajı taşıyor

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in yoğun saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nin ağır yıkıma rağmen "direnç ve umut" mesajı taşıdığını, Gazze halkının da hayata bağlılığını ve teslim olmama kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Kardinal Pizzaballa, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Doğuş Kilisesi'nde düzenlenen Noel Gece Ayini'ne başkanlık etti.

Ayinde konuşan Pizzaballa, "Bugün kalplerimiz Gazze ile birlikte. Orada büyük bir yıkım var ancak tüm bunlara rağmen halk, hayata karşı coşkusunu, sevinme isteğini ve teslim olmama iradesini koruyor." dedi.

Gazze halkının büyük yıkıma rağmen Beytüllahim gibi yeniden ayağa kalkacağını vurgulayan Pizzaballa, "Bizim burada yeniden başladığımız gibi, Gazze halkı da yeniden başlayacak. Gazze ve Beytüllahim'de kutlamalar olacak, her gün kutlamaya devam edeceğiz ve her şeyi yeniden inşa etmek için geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Beytüllahim gibi "direnç ve umut mesajı taşıdığını" belirten Pizzaballa, hayata ve barışa olan inancın yıkımdan daha güçlü olduğunu vurguladı.

Pizzaballa, "Mutlu Noeller. Bugün Beytüllahim'de gerçek bir Noel yaşanıyor ve buradan Beytüllahim ile Kutsal Topraklar'ın mesajı tüm dünyaya yayılıyor." dedi.

Batı takvimini takip eden Hristiyan mezhepleri, Noel'i 24-25 Aralık'ta Gece Yarısı Ayini ile kutlarken, Doğu takvimini izleyen Hristiyan mezhepleri ise Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor.

İsrail makamları, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'in Beytüllahim'deki Gece Yarısı Ayini'ne katılmasını engellemişti.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim, Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak kabul ediliyor.

Beytüllahim, her yıl aralık ayının son günlerinde Noel kutlamaları ve Doğuş Kilisesi'ni ziyaret etmek isteyen Hristiyan hacıları ağırlayan önemli bir dini ve turistik merkez olarak öne çıkıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 71 bin Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bin kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki yıkımın yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Filistinli kaynaklara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te söz konusu saldırılarda en az 1103 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.