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Yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs eden sanığa 15 yıl 10 ay hapis

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs eden Mecit B., 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs eden sanığa 15 yıl 10 ay hapis verildi.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mecit B. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Mecit B, savunmasında, suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Suçsuz olduğunu öne süren Mecit B, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben kardeşimi öldürmeye teşebbüs etmedim. Benim 3 kardeşim daha var. Onlara karşı da bir şeyim olmadı. Mirastan beni uzaklaştırmak için bana kumpas kurulmuştur. Suçu ben işlemedim. 65 yaşında, ilaçla ayakta duran biriyim. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarlayarak "canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme" suçunun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanığın 14 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın kardeşine karşı önce yangın çıkarıp ardından üzerine benzin dökerek eziyet çektirmek suretiyle yakarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde 29 Temmuz 2025'te iki katlı bir evde çıkan yangın bitişikte bulunan samanlığa sıçramış, yangında Mevlüt B. (78) ile kardeşi Mecit B. (65) yaralanmış, Mevlüt B'nin şikayetçi olması üzerine kardeşi tutuklanmıştı. Mevlüt B, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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