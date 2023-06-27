Kardeşini Av Tüfeğiyle Öldüren Şahıs Tutuklandı

KAYSERİ'de tartıştığı ağabeyi Ali Dadaloğlu'nu (53), av tüfeğiyle vurarak öldüren Celal Dadaloğlu (37), tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Celal Dadaloğlu ile ağabeyi Ali Dadaloğlu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Celal Dadaloğlu, evden aldığı av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti. Ali Dadaloğlu yere yığılırken, silah seslerini duyan mahalleli durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Dadaloğlu, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Ali Dadaloğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dadaloğlu'nun cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan cenaze, Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Dadaloğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ali Dadaloğlu, kılınan cenaze namazının ardından Musahacılı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan Celal Dadaloğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.