Ağabeyini odunla döve döve öldürdü

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Alaattin Özer tartıştığı ağabeyi Yılmaz Özer'i odunla darbetti. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Özer hayatını kaybederken, kardeşi ise gözaltına alındı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan tartışmada kardeşi Alaattin Özer (50) tarafından odunla darbedilen Yılmaz Özer (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AĞABEYİNİ ODUNLA DARBETTİ

Olay, saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alaattin Özer, yolda bulduğu odun parçasıyla ağabeyini darbetti.

AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Özer'i, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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