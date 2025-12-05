Gebze'den Sudan'a 10 TIR yardım malzemesi gönderildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde "Kardeş Eli" yardım kampanyası kapsamında toplanan 10 TIR dolusu insani yardım malzemesi dualarla Sudan'a yola çıktı.

Gebze'den Sudan'a uzanan "Kardeş Eli" yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 10 TIR dolusu insani yardım malzemesi yola çıkmadan önce 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hayrat Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır ile siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türk milletinin yardımseverlik ruhuna sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın mazlum coğrafyalarında bu milletin evlatları beklenendir. Bu milletin evlatlarının selamını götürmek bile oralarda büyük mutluluk doğurur. Bugün bizlere yakışan veren el olmaya devam etmektir. Rabbim bizi bu vasfımızdan ayırmasın." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise Sudan'ın zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Sudan zor bir süreç yaşıyor. Sudan'da darbe oldu. Oluk oluk kardeş kanı akıtılıyor. Biz gittiğimizde oradaki halkın ne kadar zor durumda olduklarını gördük. Bir an önce akan kan ve gözyaşı dinsin diye duacıyız. Cumhurbaşkanımız tüm mazlumların gür sesi olmuştur." şeklinde konuştu.

Sudan'a gidecek TIR'lar okunan duaların ardından yola çıktı.