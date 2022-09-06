KARDEMİR içerisindeki tilki böyle görüntülendi Güncel Haberler KARDEMİR içerisindeki tilki böyle görüntülendiKARABÜK Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. içerisine girerek yiyecek arayan tilki işçiler tarafından beslendi. KARDEMİR içerisindeki tilki böyle görüntülendi KARABÜK Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. içerisine girerek yiyecek arayan tilki işçiler tarafından beslendi. Karabük'te aç kalan tilki, yiyecek bulmak için KARDEMİR içerisindeki cevher sahasına geldi. İşçiler tilkinin aç olduğunu fark edince yiyecek bıraktı. Bölgeyi mesken tuttuğu öğrenilen tilkinin karnını doyurduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü Karabük Güncel Haberler

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