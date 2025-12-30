Haberler

Şanlıurfa'da kanala düşen otomobilin sürücüsü aranıyor

Şanlıurfa'da kanala düşen otomobilin sürücüsü aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 14 yaşındaki üç çocuk hayatını kaybederken, kaybolan sürücü için arama çalışmaları devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin 5 metre derinlikteki tahliye sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ömer Gündüz (14), Mustafa Gündüz (14) ve Ali Gündüz (14) toprağa verildi. Olayda kaybolan sürücü Halil Gündüz (44) ise aranıyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Harran ilçesi kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz, Mustafa Gündüz ve Ali Gündüz ile Ömer Gündüz, hafta sonu tatili için cuma günü ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi'ne geldi. Pazartesi günü okullarına dönmek üzere, Halil Gündüz yönetimindeki 06 TM 983 plakalı otomobille yola çıkan 5 kişi, kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu öğrenince geri döndü. Bu sırada sürücü Halil Gündüz'ün, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, su kanalına devrildi. Otomobilde bulunan Ömer Gündüz (18), kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında, olaydan yaklaşık 8 saat sonra akşamüstü Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenlerine, otomobilin içinde ulaşıldı. Kaybolan sürücü Halil Gündüz'ün bulunması için ise hava kararana kadar çalışmalar sürdürüldü.

ÇOCUKLAR GECE TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda yaşamını yitiren Ömer, Ali ve Mustafa Gündüz'ün cenazeleri, Harran Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çocuklar, Harran ilçe merkezindeki Şeyh Hayati Harrani Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, saat 20.00 sıralarında yan yana toprağa verildi.

ÇALIŞMALAR BUGÜN YENİDEN BAŞLATILDI

Öte yandan kazadan kurtulan Ömer Gündüz ile yaşamını yitiren Ali Gündüz'ün, Halil Gündüz'ün çocukları olduğu bildirildi. Kayıp sürücü Halil Gündüz'ü arama çalışmaları, bugün yeniden başlatıldı. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede, ekiplerin zorlu koşullar altında, sulama kanalı boyunca yaptığı çalışmalar da devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Saçlar, kirpikler, çamaşırlar dakikalar içinde donuyor! Sibirya soğukları birçok ilde hayatı durma noktasına getirdi

Saçlar, kirpikler, çamaşırlar dakikalar içinde donuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak