'Kardak Krizi'nin 30'uncu yıl dönümünde Bodrum'da panel düzenledi

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kardak kayalıkları krizinin 30. yıl dönümünde düzenlenen panelde, kriz sürecine katılan komutanlar yaşadıklarını ve krizle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kardak kayalıkları krizinin 30'uncu yıl dönümünde panel düzenlendi. Panelde, Kardak Harekatı'na katılan komutanlar yaşadıklarını anlattı.

Bodrum Denizciler Derneği öncülüğünde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Kardak Krizi'nin 30'uncu Yılında: Dün, Bugün, Yarın' başlıklı panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Panelin başkanlığını gazeteci-yazar Gökhan Karakaş'ın yaptığı programda, Kardak Krizi'nin jeopolitik, siyasi, hukuki ve askeri boyutları ele alındı, belgesel gösterimi de gerçekleştirildi.

Panelin ilk oturumunda, Kardak Krizi'nin jeopolitik, siyasi ve hukuki çerçevesi değerlendirildi. Bu bölümde konuşmacılar, krizin uluslararası hukuk boyutu ile Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İkinci oturumda ise Kardak Krizi'nin askeri yönleri ve süreçten çıkarılan dersler ele alındı. Oturumda, krizin yaşandığı dönemde görev alan emekli askerler tarafından sahadaki gelişmeler, karar alma süreçleri ve operasyonel detaylara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Panel, soru-cevap bölümünün ardından, kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

KOMUTANLAR ANLATTI

Adaya çıkan Sualtı Taarruz Timi'nin (SAT) Komutanı Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, "30 yıl önce olduğu gibi aynı heyecanı yaşıyorum. Türkiye'nin hak ve menfaatlerine bizim de o dönemde görev aldığımız, hala da gönülden, fiziken olmasa da bağlı olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk siyasetinin başarısı olarak, o günleri gururla 30 yıl sonra tekrar anıyorum. Türkiye'nin hiçbir şekilde hak ve menfaatlerinden taviz vermediğinin hem devlet eliyle hem de onun bir organı olan Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle korunmasının 30'uncu yılını gururla kutluyoruz. Ege, yeni krizlere gebedir. Çünkü Yunan tarafının hala hak ve menfaatlerini iddia ettiği Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre kara sularını genişletmeye çalıştığı bir vakadır. Bu gibi durumlar maalesef iki ülke arasındaki gerginliği ancak arttırır. Dolayısıyla Yunan tarafının böyle bir girişimde bulunmaması, bulunursa da Türkiye'nin uygun şekilde cevap vermesi en büyük dileğimizdir. Adalar silahsızlandırılmış statüde devredilmesine karşın 1961'den beri silahlandırılmaya devam ediyor. Bunların hiçbirisi iki ülkenin komşuluğuna katkı sağlayacak uygulamalar değildir. Biz de bu vesileyle Yunan tarafına bunu hatırlatmış olalım" diye konuştu.

TCG Yavuz Firkateyni Komutanı Emekli Deniz Kurmay Yarbay Ahmet Erol ise "İyi, başarılı bir harekattı, sonuçlandı. Temenni ederim ki Ege'deki hak ve menfaatlerimizi o gün nasıl savunduysak şimdi de inşallah mevcut olan hükümetler, silahlı kuvvetler mensupları savunurlar" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

