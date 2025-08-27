Karayollarında Yapım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan- Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5, Manisa-Turgutlu yolunun 21-25 ve Karapınar-Ereğli yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 42-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu sebeple 5 Eylül'e kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.