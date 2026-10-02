Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre Ankara-Niğde Otoyolu'nda sol şerit kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde yürütülen üstyapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Yenifoça bağlantı yolu gişe istikametindeki çalışmalar sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

O-3 Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer platformdan iki yönlü izin veriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük (Bilecik-Eskişehir il sınırı) yolunun 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten sağlanıyor.

Ağlı-Kastamonu yolunun 0-1. kilometrelerinde DSİ 23. Bölge Müdürlüğünce yürütülen sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çıldır-Ardahan yolunun 55-56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat il sınırı-Yıldızeli yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA