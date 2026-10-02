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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre Ankara-Niğde Otoyolu'nda sol şerit kapatıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre, çalışma kesimlerinde sürücüler yavaş gitmeli ve trafik işaretlerine uymalı. Ankara-Niğde Otoyolu'nda üstyapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde yürütülen üstyapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Yenifoça bağlantı yolu gişe istikametindeki çalışmalar sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

O-3 Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer platformdan iki yönlü izin veriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük (Bilecik-Eskişehir il sınırı) yolunun 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten sağlanıyor.

Ağlı-Kastamonu yolunun 0-1. kilometrelerinde DSİ 23. Bölge Müdürlüğünce yürütülen sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çıldır-Ardahan yolunun 55-56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat il sınırı-Yıldızeli yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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