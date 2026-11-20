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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara- Çanakkale kesiminin muhtelif bölümlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar dolayısıyla Çanakkale-Tekirdağ istikametlerinde bant aktarması yapılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun İzmir istikametindeki çalışmalar nedeniyle emniyet şeridi ile birinci ve ikinci şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'ndaki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara- Konya yolunun 56-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometrelerinde hendek çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Ordu yolunun 31-32. kilometrelerinde Stadyum-Liman Kavşağı'nın Samsun istikametindeki yan yolu trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 6-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söğüt-Fethiye yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Balya-Yenice yolunun 9-10. kilometrelerindeki tarihi Müstecap Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.?

Kaynak: AA