Haberler

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Karayazı ilçesinde -30 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkili olan soğuk hava nedeniyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi de buzla kaplandı.

Ortasındaki kayığın kar altında kaldığı yüzeyi buzla kaplı gölet, dronla görüntülendi.

İlçenin karla kaplı Kazbel Mahallesi'nde de yaban tavşanı, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Rusya'ya nota
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler