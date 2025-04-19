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Karatay Belediye Başkanı Kılca, Filistinli Alimler Birliği'ni Ağırladı

Karatay Belediye Başkanı Kılca, Filistinli Alimler Birliği'ni Ağırladı
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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Filistinli Alimler Birliği heyetini kabul etti ve Filistin'in haklı mücadelesine destek verdiklerini belirtti.

Filistinli Alimler Birliği heyeti, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti.

Kılca, Karatay Belediyesi olarak her zaman mazlumun yanında olduklarını vurguladı.

Filistin'in haklı mücadelesinin yanında olduklarını belirten Kılca, "Karatay Belediyesi olarak her zaman Filistin'in ve Gazze'nin yanındayız. Dualarımızla da desteğimizle de onların yanındayız. Kalbimiz, Filistinli kardeşlerimizle birlikte atmayı sürdürüyor. İnanıyoruz ki bu haklı direniş bir gün mutlaka zaferle ve hayırla sonuçlanacak, siyonizm zulmü çökecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her zaman ümmetin bütün meselelerini omuzlayan bir ülke olduğunu vurgulayan Filistin Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Said Bekir ise "Bu ümmetin içinde akan ruh ve can siz oldunuz. Biz Osmanlıyı ve Osmanlı ruhunu hiç unutmadık." dedi.

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Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
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