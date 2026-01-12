Karatay Anadolu Lisesi'nde "Meslek Tanıtım Paneli" düzenlendi

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Karatay Anadolu Lisesi'nde velilere meslekler hakkında yüz yüze etkileşim kurarak bilgi vermek ve alan seçim sürecini rasyonel yürütmek amacıyla ilk defa Meslek Tanıtım Paneli gerçekleştirildi.

Karatay Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisince Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 13 farklı meslek grubundan alanlarında uzman ve akademisyenler yer aldı.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, katılımcılar meslekleri hakkında bilgi verdi.

Karatay Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mestan Doğantürk, mesleki tanıtım etkinliklerinin ikinci etabını velilere yönelik Mesleki Tanıtım Paneli ile sonlandırdıklarını söyledi.

Doğantürk, "Bu mesleki tanıtım sürecini organize eden okul rehber öğretmenleri Şaban İnat, Güldane Çavdar ve sorumlu müdür yardımcısı Mualla Dönmez Özlük'ü bu özverili çalışmayı işbirliği içinde sorunsuz yürütmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu sürece katkı veren tüm meslek temsilcilerimize ve hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz." dedi.