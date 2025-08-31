Karasu Nehri'nde Otomobil Kazası: Kaybolan Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde otomobilin Karasu Nehri'ne uçtuğu kazada suda kaybolan İlknur S.'nin (21), 2 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aşkale ilçesi Gümüşseren mevkisinde meydana geldi. Eray D.'nin kontrolünü yitirdiği 25 ADH 366 plakalı otomobil, yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne uçtu. Bölgede çalışan işçiler suya düşen otomobildeki Nazlı K.'yi (22) yaralı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere kenarında hareketsiz halde bulduğu sürücü Eray K.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, suda kaybolan İlknur S. için arama çalışması başlatıldı. Erzurum AFAD ve JAK ekipleri, dün nehirde yaptıkları aramalardan sonuç alamadı.

Bugün sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarında ekipler, saat 09.30 sıralarında kazanın yaşandığı yere yaklaşık 1 kilometre mesafede İlknur S.'nin cansız bedenine ulaştı. İlknur S.'nin cenazesi, sudan çıkarılarak Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: ERZURUM,