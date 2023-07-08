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Karasu'da Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü

Karasu'da Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken sürücüler zor anlar yaşadı.

KARASU'DA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede yağmurla birlikte caddeler göle döndü. Aziziye Mahallesi, Hastane Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi suyla dolarken trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmurun kentte aralıklarla etkili olması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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