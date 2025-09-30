Haberler

Karasu'da Kaybolan Kadının Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki A.A'nın cansız bedenine ulaşıldı. A.A'nın yakınları tarafından jandarmaya bildirilen kaybolma durumu sonrası başlatılan arama çalışmaları sonucu evli ve 3 çocuk annesi kadının cenazesi bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Adatepe Mahallesi'nde yaşayan A.A'ya (35) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kadının telefonu ve terliğinin Sakarya Nehri kenarında bulunması üzerine dün akşam saatlerinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve arama-kurtarma ekipleri nehirde geniş çaplı arama başlattı.

Sabah saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin de katılımıyla yoğunlaştırılan çalışmalar sonucu A.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan evli ve 3 çocuk annesinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
