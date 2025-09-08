Haberler

Karasu'da Elektrikli Araca Çarpan Otomobilde Anne Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı elektrikli araçtaki 80 yaşındaki anne yaşamını yitirdi, 57 yaşındaki kızı yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli araçtaki anne yaşamını yitirdi, kızı yaralandı.

Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden H.P. idaresindeki 54 AR 991 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Gülçin (80) ve kızı Serpil A'nın (57) bulunduğu elektrikli araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ile kızı yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gülçin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan Serpil A. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.P. gözaltına alındı.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
