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Sakarya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında saygı duruşu, konuşmalar, su gösterisi ve sportif yarışmaların yer aldığı etkinlikler düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 100. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yalı Mahallesi Sahil Park Plajı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Karasu Liman Başkanı Halil Yasin Uzuner, etkinlikte yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın denizlerin bağımsızlık ve egemenlik sembolü olduğunu, 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kabotajın sadece bir denizcilik faaliyeti olmadığını, tam bağımsızlığın, ekonomik özgürlüğün ve denizlerdeki varlıklarının teminatı olduğunu vurgulayan Uzuner, bugün geçmişten aldıkları bu güçle ülkenin denizlerindeki hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruduklarını kaydetti.

Uzuner, "mavi vatan" kavramını sadece bir sınır değil bir vizyon olarak gördüklerini dile getirerek, "Kıyılarımızdan okyanuslara kadar uzanan bu engin egemenlik alanında denizcilik sektörümüzü her geçen gün daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu rotada denizlerimizi ve denizciliğimizi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından römorkörler ve sahil güvenlik botu su gösterisi yaparak protokol üyelerini ve izleyenleri selamladı.

Sportif faaliyetler kapsamında erkek ve kadın kategorilerinde yüzme, halat çekme ve yağlı direk yarışlarıyla devam eden etkinlik, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
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