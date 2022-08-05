'Kararsızlık, kaygı ve korkuya yol açabilir'

Üniversite adayları için 27 Temmuz'da başlayan tercih maratonunda son güne gelindi. Yerleştirme puanı, sıralama, üniversite türü, burs koşulları gibi birden farklı koşulu göz önünde bulunduran adaylar psikolojik ve teknik açıdan önemli bir sınav veriyorlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevil Momeni Shabanı, "Kararsızlık, belirsizlik, yeni bir şehire ya da ortama uyum, seçilen mesleğin iş dünyasında bir karşılığı olup olmadığını bilmeme gibi konular kaygı ve korkuya yol açabilir" dedi.

TERCİH KAYGISINA DİKKAT

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı kadrosundan Dr. Öğr. Üyesi Sevil Momeni Shabanı öğrencilerin sınava hazırlık ve sınav döneminde yaşadıkları kaygıyı tercih döneminde de yaşayabileceklerini söyledi.

Dr. Öğr.Üyesi Sevil Momeni Shabanı öğrencilerin kaygı yönetiminde dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

"Öncelikle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini, tutumlarını ve gelecekte ne yapmak istediklerini bilmeleri çok önemlidir. Eğer seçmeyi düşündükleri birden fazla meslek grubu varsa, bu grupların temsilcileriyle ayrıntılı görüşmeler yaparak kendi ilgi ve yeteneklerine, gelecek planlamalarına göre elemelerde bulunabilirler. Öğrenciler üniversite tanıtım günlerine katılarak alana yönelik sorular sorup ve tercih etmek istedikleri bölüm ve üniversitenin artılarını ve eksiklerini öğrenerek kaygılarınızı azaltabilirsiniz."

"ÖĞRENCİLER TERCİH EDİLECEK ŞEHİR VEYA ŞEHİRLERİN KOŞULLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİLER"

Adayların, dönemin yarattığı duygusal ve davranış problemlerini paylaşmaktan çekinmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Momeni Shabanı, şehir dışını tercih edecek adaylar için, "Öğrenciler tercih edilecek şehir veya şehirlerin koşullarını gözden geçirmeliler. Üniversite yaşamlarının geçeceği şehir, onlara seçecekleri bölümle ilgili ne gibi faaliyet alanları sunuyor, öğrendikleri bilgileri pratikte uygulayabilecekleri alanlar yeterli sayıda mı ve mesleki gelişim için gereken tüm fırsatlar orada bulunuyor mu soruları üzerine araştırma yapmalarında fayda var" şeklinde önerilerinde bulundu.

RADİKAL VE ANLIK KARARLARDAN KAÇININ

Kurumsal İletişim Daire Başkanı Yavuz İlker Baldan ise adaylara, listelerdeki son dakika değişikliklerini dikkati ve bilinçli yapmalarını önerdi. Baldan, "Her ne kadar gece yarısına kadar tercih listelerini güncelleyebilme hakları olsa da radikal ve anlık kararlarla değil daha mantıklı ve içlerine sinen değişiklikler yapabilirler. Tercih listelerinin son halinden memnun ve kararlı şekilde tercih sürecini noktalayabilirler" dedi.

Adayların tercih listelerini tamamladıklarında kendilerine sormaları gereken sorulara da dikkat çeken Baldan şunlara değindi:

"İlk tercihime yer verdiğimde mutlu olacak mıyım, en önemli soru. İlk ya da son tercih de olsa, sonuç beni mutlu edecek mi? Bu sorunun cevabı içtenlikle evetse artık tercihleri ile ilgili kaygı duymaları gerek kalmayacaktır."