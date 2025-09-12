Karapürçek'te Motosiklet Denetimleri Sonucu 453 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 3 ayda denetlenen 45 motosiklet sürücüsüne 453 bin 611 lira para cezası uyguladı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, temmuz, ağustos ve eylülde 197 motosikleti denetledi.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 197 motosikleti kontrol eden ekipler, 45 sürücüye 453 bin 611 lira para cezası uyguladı, 8 motosikleti trafikten men etti.

Zabıtadan denetim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince denetimlerde yaya geçişlerine park edilen araçlara yasal işlem uygulandı ve sürücüler uyarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehir aidiyetini sağlamak ve kent kimliğini güçlü tutmak amacıyla "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, yayaların güvenli geçişlerini engelleyen hatalı paklanmalar konusunda uygulama gerçekleştiren ekiplerin "Yaya geçişleri yayalarındır" uyarısı yaptığı ve kaldırımlara park eden araçlar için yasal işlem uygulandığı kaydedildi.