Haberler

Karapürçek'te Motosiklet Denetimleri Sonucu 453 Bin Lira Ceza

Karapürçek'te Motosiklet Denetimleri Sonucu 453 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 3 ayda yapılan motosiklet denetimlerinde 45 sürücüye toplam 453 bin 611 lira para cezası kesildi. Denetimlerde sürücü belgeleri ve motosiklet kayıtları kontrol edildi, ayrıca 8 motosiklet trafikten men edildi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 3 ayda denetlenen 45 motosiklet sürücüsüne 453 bin 611 lira para cezası uyguladı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, temmuz, ağustos ve eylülde 197 motosikleti denetledi.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 197 motosikleti kontrol eden ekipler, 45 sürücüye 453 bin 611 lira para cezası uyguladı, 8 motosikleti trafikten men etti.

Zabıtadan denetim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince denetimlerde yaya geçişlerine park edilen araçlara yasal işlem uygulandı ve sürücüler uyarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehir aidiyetini sağlamak ve kent kimliğini güçlü tutmak amacıyla "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, yayaların güvenli geçişlerini engelleyen hatalı paklanmalar konusunda uygulama gerçekleştiren ekiplerin "Yaya geçişleri yayalarındır" uyarısı yaptığı ve kaldırımlara park eden araçlar için yasal işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.