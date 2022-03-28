Karapınarlı öğrenciler Beyşehir'de kamp yaptı

BEYŞEHİR, KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin Atabey Gençlik Projesi kapsamında Beyşehir'de düzenlediği Gençlik ve Eğitim Kampı'na Karapınarlı lise öğrencileri katıldı.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Konya Şubesi işbirliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 70 Lise öğrencisi ve 5 öğretmen Beyşehir Atabeyi Gençlik ve Eğitim Kampında düzenlenen çok sayıda etkinlikte yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Önal, "Kamp faaliyeti kapsamında öğrencilerimizin doğada daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak yürüyüşler ve spor faaliyetleri yaparak birlikte hareket etme bilinci, kendi kendine yetme becerisi, takım çalışmalarına katılım ve bağımsız hareket yeteneklerini geliştirmesi, ekoloji okuryazarlığı açısından çok faydalı oldu." dedi.