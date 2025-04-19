Karapınar'da Üniversite Öğrencilerinin Doğa Yürüyüşü ve Gökyüzü Gözlemi Etkinliği

Karapınar ilçesinde üniversite öğrencileri doğa yürüyüşü ve gökyüzü gözlemi etkinliğinde bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenciler, ilçedeki etkinliklere katıldı.

Acıgöl ile Meke Gölü arasında doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, teleskopla gökyüzü gözlemi gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, "Üniversite öğrencilerimize sadece akademik değil sosyal, kültürel ve sportif anlamda da gelişimlerini desteklemek istiyoruz. Onlara yetkinlik kazandırmak ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.