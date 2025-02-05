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Karapınar'da Deprem Şehitleri İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Karapınar'da Deprem Şehitleri İçin Anma Etkinliği Düzenlendi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Lokma dağıtımı ve dualarla yapılan etkinliğe yerel yetkililer de katıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla İller Bankası Karapınar Cumhuriyet İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

"6 Şubat Depremi Anma ve Dayanışma Etkinliği" kapsamında okul bahçesinde lokma tatlısı dağıtıldı. Karapınar Apak Cami İmamı Ömer Bayır'ın yaptığı dualarla öğrenciler, depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

Okul Müdürü Mustafa Gündüz, "Bu etkinlik ile hem öğrencilerimize dayanışma bilincini aşılamak hem de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anmak istedik." dedi.

Etkinliğe Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulisi Sonkaya ve şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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