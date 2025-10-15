Karamürsel'deki Bıçaklı Saldırı Davasında Gelişmeler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık Volkan A. maktul Enes Yiğit Toraman'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Maktulün eşi ve sanığın yeğeni tanık Kübra B. merhum eşinin uyuşturucu kullandığını, kumar oynadığını ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Eşinin kendisine şiddet uygulamasından dolayı dayısının kendisini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini dile getiren Kübra B, evlilikleri boyunca dayısı ve eşi arasında sürekli tartışma ve küfürleşme olduğunu iddia etti.

Kübra B, dayısıyla görüştüğünde eşinin "Anne babanla görüşebilirsin ama dayınla asla. Benim dayınla görülecek hesabım var." diyerek telefonundan dayısının numarasını engellediğini söyledi.

Sanık avukatı, müvekkilinin yeğeni ve maktul arasında denge unsuru olduğunu savunarak, dava sürecinde sanığın lehine hususların dikkate alınmasını ve tahliyesini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dava sürecinde elde edilmiş kanıtların değerlendirilmesi sonucunda sanık ve maktulün aralarında ailevi nedenlerden ötürü husumet bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Sanığın, 3'ü öldürücü olmak üzere 15 bıçak darbesiyle Enes Yiğit Toraman'ın ölümüne sebebiyet verdiğini ifade eden savcı, eylemin kastının doğrudan öldürmeye yönelik olduğunu ifade etti.

İddia makamı, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Enes Yiğit Toraman (29), 9 Ekim 2024'te Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne binen Volkan A'nın (40) bıçaklı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, yakalanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Volkan A.'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.