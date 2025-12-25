Haberler

Karamürsel'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 44 yaşındaki İ.Ü. gözaltına alındı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli İ.Ü'yü (44) ilçede yakaladı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi

Geceyi gözaltında geçiren Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti: Onunla vedalaşıyoruz

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti: Onunla vedalaşıyoruz
Cezaevinde darbedilen Tuğyan'la ilgili kan donduran iddia! 'Torununu organ mafyasına satarım' demiş

Kan donduran bir iddia daha! "Torununu organ mafyasına satarım" demiş
Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Görür görmez polisi aradı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı