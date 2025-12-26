Kocaeli'de otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
K.Y. idaresindeki 19 UF 137 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Ereğli Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen E.A. yönetimindeki 77 ADA 346 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel