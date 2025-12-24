Karamürsel'de ortaokul öğrencilerine mesleki eğitim tanıtıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin mesleki eğitimi yerinde tanımaları amacıyla "Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor Projesi" kapsamında tanıtım gezisi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, ilçedeki 5 ortaokuldan yaklaşık 500 öğrenci, rehber öğretmenleri eşliğinde katıldı.

Gezide öğrenciler, lisenin 4 Temmuz Mahallesi'ndeki yerleşkesinde giyim üretimi, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ile grafik ve fotoğraf alanlarında yürütülen uygulamalı eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Okul müdürü Erkan Mavi, AA muhabirine, etkinliğin mesleki eğitimin önemini öğrencilere erken yaşta anlatmayı amaçladığını söyledi.

Mesleki eğitimin yalnızca bir eğitim modeli değil aynı zamanda üretimin, emeğin ve geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Mavi, "Okulumuzda verilen eğitim, öğrencilerimizi hayata ve mesleğe hazırlarken ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine de katkı sağlıyor." diye konuştu.