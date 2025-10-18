Karamürsel'de Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında meme kanserine dikkati çekmek için pembe balonlarla yürüyüş düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen, Kaymakam Kemal İnan, eşi Sedef İnan ve Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ile eşi Figen Çalık'ın da katıldığı etkinlikte katılımcılar ellerindeki pembe balonlarla yürüdü.

Ellerinde "Erken teşhis yolunda taranmayan kalmasın" ve "Sağlığınız parmaklarınızın ucunda, meme kanserine dur deyin" yazılı dövizleri de taşıyan grup, kadınlara gül dağıtarak 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na ulaştı.

İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Kadınlarımızın kendi sağlıklarına sahip çıkma bilincini vurguladık. Erken teşhis, sadece bir sağlık adımı değil, hayat kurtaran farkındalık." dedi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Adnan Canveren, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri, sağlık çalışanları, öğrenciler ve kadınlar katıldı.