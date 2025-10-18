Haberler

Karamürsel'de Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Karamürsel'de Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen yürüyüşte, pembe balonlar ve dövizlerle meme kanseri konusunda farkındalık oluşturuldu. Etkinliğe katılanlar erken teşhisin önemine dikkat çekerek, kadınlara sağlıklarını önemsemeleri gerektiğini vurguladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında meme kanserine dikkati çekmek için pembe balonlarla yürüyüş düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen, Kaymakam Kemal İnan, eşi Sedef İnan ve Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ile eşi Figen Çalık'ın da katıldığı etkinlikte katılımcılar ellerindeki pembe balonlarla yürüdü.

Ellerinde "Erken teşhis yolunda taranmayan kalmasın" ve "Sağlığınız parmaklarınızın ucunda, meme kanserine dur deyin" yazılı dövizleri de taşıyan grup, kadınlara gül dağıtarak 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na ulaştı.

İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Kadınlarımızın kendi sağlıklarına sahip çıkma bilincini vurguladık. Erken teşhis, sadece bir sağlık adımı değil, hayat kurtaran farkındalık." dedi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Adnan Canveren, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri, sağlık çalışanları, öğrenciler ve kadınlar katıldı.

