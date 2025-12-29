Haberler

Karamürsel'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

4 Temmuz Mahallesi 2129. Sokak'ta tamirhane olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

