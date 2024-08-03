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Karamürsel'de Hamas liderine suikast ve İsrail saldırıları protesto edildi

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

İHH Karamürsel Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, Heniyye'nin suikasta uğramasını ve Filistin'e yönelik saldırıları kınamak için Karamürsel Kordon'da bir araya geldi.

Tekbir getirip İsrail aleyhinde sloganlar atan katılımcılar, İlhan Çınar Alanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Salih Uyar, Filistin topraklarını 10 aydır savunan Hamas hareketinin, evlatlarından biri olan İsmail Heniyye'yi şehit verdiğini söyledi.

Heniyye'nin kaybından dolayı hüzünlü olduklarını belirten Uyar, suikastın Filistinlilerin mücadelesini engelleyemeyeceğini vurguladı.

Basın açıklamasının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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