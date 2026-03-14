Kocaeli'de "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

Kocaeli'de 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi açıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi açıldı. Sergide hat, tezhip ve ebru sanatlarının çeşitli eserleri sergilendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hicri takvime göre Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı.

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 25 eserin yer aldığı sergi, temalı hat, tezhip ve ebrudan oluşuyor.

Karamürsel Belediyesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğretmeni Seval Özdemir Şekerci, 26 Haziran 2025'te başlayan hicri 1447 yılının Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı olduğunu anımsattı.

Bu sebeple hazırlanan sanat eserlerini sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Şekerci, "Sanatın estetiğini bu derin maneviyatla buluşturan kıymetli usta öğreticilerimize ve sabırla eserlerini üreten kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve ziyaretçiler sergiyi gezdi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nalan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Handan Erbaş, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Almanya güzellik kraliçesi Suriyeli Twitch yayıncısı Dua Faris oldu

Suriyeli fenomen Almanya güzellik kraliçesi oldu
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa