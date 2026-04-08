İran: Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız

İsrail, ateşkesi ilk gününde ihlal ederek Lübnan'a son dönemin en kapsamlı hava operasyonunu düzenledi. Saldırılar Lübnan’da büyük yıkıma yol açarken, diplomatik çözüm umutları yerini yeniden şiddetli çatışmalara bıraktı.

İRAN DA İSRAİL'İ VURACAK

İsrail’in bu hamlesi sonrası İran kanadından sert bir karşılık sinyali geldi. Fars News'in haberine göre Tahran yönetiminin, İsrail’in saldırılarına askeri bir yanıt vermek üzere hazırlıklara başladığı ve ordu birimlerini en üst düzey alarm seviyesine geçirdiği bildirildi.

"İRAN'I SADECE KURŞUN CAYDIRIR"

İran'dan yapılan açıklamada, "Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız. İsrail'i sadece kurşun caydırır." ifadelerine yer verildi. İran’ın doğrudan bir saldırı mı düzenleyeceği yoksa bölgedeki vekil güçlerini mi harekete geçireceği henüz netlik kazanmazken, bu gerilim bölgedeki savaşın çapının genişlemesi riskini ciddi şekilde körüklüyor.

İSRAİL: HİZBULLAH MERKEZLERİ VURULDU

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'a saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan genelinde en büyük hava saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi. Farklı noktalarda 10 dakika içinde ve eş zamanlı olarak 100'den fazla Hizbullah komuta merkezi, karargah ve askeri tesisinin hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Beyrut, Bekaa ve Güney Lübnan'daki Hizbullah komuta merkezleri ve askeri tesislerini hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı dalgasını tamamladı" ifadeleri kullanıldı. Vurulan hedeflerin saldırıları yönlendirmek ve planlamak için kullanılan istihbarat komuta merkezleri ve merkez karargahları, füze fırlatma kapasitesine sahip ateş gücü ve deniz kuvvetleri altyapısı, Hizbullah'ın seçkin birimleri Rıdvan Gücü ve Hava birimi unsurları olduğu aktarıldı.

İSRAİL, SİVİL BÖLGELERİ VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Geniş çaplı saldırının haftalar boyunca titizlikle planlandığı belirtildi. Saldırı gerçekleştirilen noktaların büyük kısmının sivil nüfusun bulunduğu bölgeler olduğu ifade edildi. Saldırılardan önce zararı azaltmak için adımlar atıldığı öne sürüldü.

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba attı.

YÜZLERCE CAN KAYBI VE YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını ifade etti. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtti. Lettaneh ayrıca yaralılara daha fazla yer açmak hastaların Beyrut'taki hastanelerden başkent dışındaki tesislere tahliye edildiğini aktardı.

